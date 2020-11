Fryske útfining makket hûzen yn Grinslân ierdbevingsbestindich

Fred Wiersum is yntusken mei pensjoen, mar kaam op it idee nei in priisfraach fan de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Dy hat in soad te krijen mei fersakke hûzen yn Grinslân as gefolch fan ierdbevingsskea. De NAM die in oprop om in systeem te betinken dat dizze fersakkingen foarkomme kin.

Enerzjy opnimme

De oplossing dy't Wiersum betocht hat, is om in fearsysteem oan te bringen oan de bûtenkant fan de wenning. Dit systeem nimt de enerzjy fan in ierdbeving oer. Dêrtroch rint it hûs gjin skea op en stoart net yn, sa't wol bart by gebouwen fan stien of beton. Neffens Wiersum is it grutste foardiel fan dit systeem dat it relatyf goedkeap is en maklik ta te passen is.