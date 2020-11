Mishannele lesbyske asylsykster út azc Sint-Anne wurdt mooglik útset

"Opstelling IND bizar"

Sydney Smeets út Amsterdam is advokaat fan de frou yn it strafproses tsjin it stel dat fertocht wurdt fan de mishanneling. Smeets neamt de opstelling fan de IND bizar.

"Ik snap niet dat de IND geen rekening houdt met de gevolgen die de seksuele geaardheid voor haar heeft", seit de advokaat. "Ze is gevlucht omdat in Nigeria daarop de doodstraf staat. En dan wordt ze hier in Nederland nog eens door Nigeriaanse landgenoten mishandeld, ook vanwege die geaardheid. Hoeveel bewijs wil je nog hebben dat ze gevaar loopt als ze terug moet naar Nigeria?"

Westersk

Smeets tinkt dat de beslissing fan de IND te krijen hat mei de wize fan ûnderfreegjen. "Die is Westers georiënteerd. Zo van: ga je wel eens naar de Gay Pride, terwijl die er helemaal niet is in Nigeria, Bovendien is het zo dat je in Nigeria je homoseksualiteit geheimhoudt, anders kost het je je leven."

Dat is ek ien fan de redenen wêrom't it foar asylsikers dreech wêze kin om der hjir frijút oer te praten. Smeets: "Je deelt het met niemand, je vertrouwt niemand. En dan moet je opeens hier in Nederland je verhaal delen met een ambtenaar van de IND. Dat gaat niet zomaar. Het gesprek verloopt via een tolk die je ook nog eens in vertrouwen moet nemen."