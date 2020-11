Wetterskip slút Suderpier yn Harns ôf foar grut ûnderhâld

In grut sket hâldt kuierders en fytsters tsjin om de Suderpier op te gean. "Wy bringe nij soart stienslach oan", fertelt Visser. "Wy wolle foarkomme dat de basaltblokken begjinne te rammeljen. Wy wurkje mei basaltstienslach fan 16 oant 32 milimeter. Us ûnderfining is dat in finere stienslach frij rap útspielt, fandêr in wat gruttere stienslach. Sa wolle wy besykje om minder faak ûnderhâld út te fieren hjir by de Suderpier."

In grutte kraan sil de nije stienslach oer de Suderpier struie. Ofhinklik fan it waar sil it wurk sa'n twa wiken duorje. "Mar it kin best wêze dat wy earder klear binne", seit Visser.