Yn Fryslân 73 nije coronabesmettingen | 'Kabinet wol folslein fjoerwurkferbod'

Op it Linde College yn Wolvegea is it mei yngong fan moarn ferplicht om in mûlkapke op te hawwen atst troch de skoalle rinst. De skoalle nimt dat beslút omdat in soad learlingen har net hâlde oan it driuwende advys om it mûlkapke op te dwaan as se fan it iene nei it oare lokaal of nei de kantine rinne.

Neffens de direksje soarget dat foar in ûnfeilich gefoel by meiwurkers en oare learlingen. De maatregel is fêstlein yn it skoalreglemint.