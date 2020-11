Minder coronapasjinten yn Fryske sikehuzen | 'Alvestêdetocht is bûtenkategory'

Coronamaatregels as net, at it it dizze winter oan gean kin, moat de Alvestêdetocht altyd trochgean, seit reedrydcoach Jillert Anema yn petear mei de NOS. "Dit is bûtenkategory. Dat is sa seldsum, dat moet altyd trochgean."

Rider Jorrit Bergsma hopet ek dat at it iis goed, de tocht trochgean kin. "Ik hoopje dat wy dêr wat op fine kinne at it hurd frieze sil." Hy wiist ek op eardere tochten dy't yn ekstreme tiden ferriden waarden: "Yn de oarlochsjierren is er ek faak riden."

Noch gjin maratons

Der wurde foarearst noch gjin maratonwedstriden riden, mar at der yn 'e winter wer in maraton op natoeriis riden wurde kin, sil dat trochgean seit Anema. "At it iis sterk genôch is, sille wy ride. At der hanthavene wurdt ferwachtsje wy boa's op it iis. Ik tink dat se muoite ha sille om ús by te hâlden."