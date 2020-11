Coronanijs 9 novimber: Takom wike mear dúdlikheid oer eveneminten en krystdagen

"Dit is eins in bytsje útfiering jaan oan de nije mooglikheden mei sneltesten", fertelt Sjoerd Galema, foarsitter fan it Fryske regiobestjoer fan de VNO-NCW. Neffens Galema binne de kosten net al te heech. "In test kostet no elts gefal boppe de hûndert euro, it nije testmateriaal sit tusken de fiif en tsien euro."

Neffens Galema is it net de optimale oplossing, mar kin it wol helpe. "It bêste plan is úteinlik faksinaasje, mar salang't dat der net is, is dit in moaie wize om wer wat mear mobiliteit yn de mienskip mooglik te meitsjen."