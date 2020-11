Boargemasters oerlizze oer feestdagen | Soarchmeiwurkers krije medalje

Mear as de helte fan de Nederlânske jongeren fynt it dreech om profesjonele help te freegjen by mentale klachten dy't te krijen hawwe mei corona. Dat meldt it Reade Krús op basis fan in eigen ûndersyk. In grutte groep fan de jongeren fynt dizze tiid dreech, mei troch it gebrek oan sosjale kontakten.

Hast santich prosint fan de jongeren tusken de 16 en 30 jier sjocht op tsjin de tsjustere wintermoannen. It Reade Krús jout tips om dizze lockdown-perioade better troch te kommen, lykas sûn iten, in soad bewege en in goede struktuer fan de dei.