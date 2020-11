Saakkundige warskôget Wetterskip: "Kades mei granulyt kinne minder stabyl wurde"

Granulyt kaam earder dit jier negatyf yn it nijs, omdat it byinoar hâlden wurdt troch in bynmiddel dat mooglik belêstend is foar it miljeu. Granulyt hat neffens Harmsen noch in oar risiko: As it bynmiddel nei ferrin fan tiid ôfbrekt, bestiet de kâns dat de mei granulyt fersterke kades minder stabyl wurde. "Het stofje kan gaan afbreken, waardoor de structuur achteruit gaat", tinkt de miljeugemikus. Harmsen fynt it brûken fan granulyt foar it fersterkjen fan boezemkades dêrom gjin goed idee.

"Als een kade in elkaar zakt krijgen mensen natte voeten"

"We weten niet hoe granuliet zich in de toekomst gaat gedragen en of het wel toegepast kan worden in een kade", seit Harmsen. It guod waard yn 2008 sertifisearre as grûn, mar neffens Harmsen is it hielendal gjin grûn. It giet om grús fan granyt, dêr't flocculant oan taheakke is as bynmiddel. It is foar Harmsen lestich om yn te skatten hoe geskikt oft granulyt is as ûnderlaach fan in kade. "Wetterskip Fryslân doet er in mijn ogen verstandig aan om dit regelmatig te monitoren. Het gaat dan zowel om het milieuaspect als om het veiligheidsaspect. Als een kade in elkaar zakt krijgen mensen natte voeten."