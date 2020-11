FIDEO: Jennifer stimde fanút Ljouwert op Biden, en is 'over the moon' mei de útslach

It sil net in soad minsken ûngien wêze dat der yn Amerika in nije president keazen is. Dat jildt seker foar de 'Amerikaanske Ljouwerter' Jennifer Penn. Sy hat it allegearre fanút har húskeamer op tillefyzje folge en is 'over the moon' mei de ferkiezing fan Joe Biden, en seker ek mei Kamala Harris as 'vice-president elect'.

As we har freegje werom te sjen nei it momint dat Biden en Harris yn de nacht fan sneon op snein de minsken tasprutsen, wurdt se emosjoneel.