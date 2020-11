Teloarstelde reaksjes by SC Hearrenfean: "Ik had het gevoel dat we in een rondo speelden"

"Het is jammer dat de 0-3 valt na rust, dat is de klap dan zie je wel dat de moed in de schoenen zakt. Zij kwamen er goed onderuit en in het druk zetten waren we niet goed genoeg. Dat is jammer, je wilt toch laten zien dat je op deze plaats hoort."

Veerman net by Jong-Oranje

It kommende wykein stean der interlands op it programma. Der is dus gjin earedifyzjefuotbal. Ek Jong Oranje hat interlands stean, mar Veerman sit net by de seleksje. "Mensen zeiden dat net al, maar ze hebben goede spelers en zijn geplaatst voor het EK. Ik ben een paar keer geblesseerd afgehaakt, misschien denken ze dat ik steeds geblesseerd ben. Ik heb ook wel wat pijntjes, misschien is het wel goed om even een paar dagen rust te hebben."

Ek keeper Erwin Mulder stie teloarsteld foar de kamera. "Ik had er veel van verwacht. Je weet dat ze een goede ploeg hebben, dat konden we zien. Ik had ook het gevoel dat we in een rondo speelden, wij gaven niet thuis. Dat is ook de kwaliteit van AZ. Zij krijgen de credits. Wanneer je wel voor komt kun je een andere wedstrijd krijgen. Ik had gedacht dat we dichter bij AZ zouden zitten, maar zij speelden met veel beweging goed onder onze druk uit. Je gaat met goede bedoelingen de tweede helft in, maar die 0-3 is wel een aardige tik. We hebben nog geprobeerd om de 1-3 te maken, maar AZ was misschien wel twee maatjes te groot voor ons."

Sjoch hjir nei de reaksje fan Erwin Mulder: