Hearrenfean belibbet minne middei en ferliest kânsleas fan AZ

De earste helte begûn fuort mei twa grutte kansen foar AZ. De besikers besochten fia Dani de Wit en Owen Wijndal de 0-1 te meitsjen, mar slaggen dêr net yn. Nei in lyts kertier koe de earste kans foar Hearrenfean notearre wurde, mar Mitchell van Bergen joech de bal nei in goede stekpass min foar wêrtroch't er net by Henk Veerman bedarre. Fanút de rebound skeat Benjamin Nygren de bal heech oer.

Nei in healoere dêr't AZ de better ploech yn wie, skoarden de besikers út Alkmaar. Nei in scrimmage dy't ûntstie nei in folly van Calvin Stengs makke Jan Paul van Hecke ûngelokkig hands en de skiedsrjochter lei de bal op de stip. Spesjalist Teun Koopmeiners skeat de bal hurd efter Mulder.

Krekt foar rêst makke Albert Gudmundsson, dy't in ferline hat yn de jeugd by de Feansters, de 0-2 nei in goede oanfal fan AZ.

De beide ploegen stienen nei rêst noch gjin fiif minuten op it fjild of Jesper Karlsson, dy't by Hearrenfean op it transferlistje stie, makke dien wurk. In drûge skower yn de koarte hoeke wie Erwin Mulder de baas. Dêrnei wie it gif út de wedstriid. AZ spile trije dagen earder noch yn de Europa League en fûn 0-3 wol best, Hearrenfean wie net yn steat om noch in doelpunt te meitsjen, al wie it oan de ein fan de wedstriid noch wol tichteby fia Van Bergen: syn skot einige op de peal.