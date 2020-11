Plysje: Eksplosive stof oantroffen yn De Trieme, bewenner (50) noch net sprutsen

Yn de wenning is in eksplosive stof fûn. Neffens de plysje giet it om "een kleine hoeveelheid". Dy wurdt op in oar plak ûnskeadlik makke.

It is noch net dúdlik wêrom't de man it guod yn 'e hûs hie, en ek net wat de oarsaak fan de eksploazje wie. De eksplosieven-oprommingstsjinst EOD fan Definsje hat mei de technyske resjerzje ûndersyk dien.

It slachtoffer leit yn it sikehûs. Plysjes ha noch net mei him prate kind. Oer syn tastân is fierder neat bekend.