Oantal nije coronabesmettingen bliuwt stabyl: 75 nije gefallen fêststeld yn Fryslân

De measte besmettingen binne fêststeld yn de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat giet om 23 gefallen. Yn Ljouwert binne 11 nije besmettingen fêststeld.

Earder sei boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân dat der gjin sprake wie fan klusters fan besmettingen, en dat de besmettingen ferspraat wiene oer de ferskillende leeftiidsgroepen. Yntusken is dúdlik dat de measte besmettingen yn dy gemeente konstatearre wurde by minsken fan 18 oant 30 jier, en by 70-plussers.

Yn hiel Fryslân is yn de ôfrûne 24 oeren ien persoan mei in coronabesmetting opnaam yn it sikehûs. Dat giet om in ynwenner fan de gemeente Noardeast-Fryslân.

Lanlik sjoen is it oantal nije coronagefallen behoarlik omleech gien. Der binne 5703 positive testen registrearre. Sneon melde it RIVM hast tûzen gefallen mear: 6677.

