It is in âlde fuotbalwet: as je sels de kansen net ôfmeitsje, makket de tsjinstanner in doelpunt. Dat barde sneon ek by de wedstriid tusken SC Cambuur en Jong Ajax. De Ljouwerters krigen de iene nei de oare mooglikheid om de wedstriid te beslissen, mar oan de oare kant foelen de goals. Dêrtroch ferliest Cambuur foar it earst wer, nei fiif kompetysje-oerwinnings.

Sjoch hjir nei in nij Cambuur Sjoernaal: