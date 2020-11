FIDEO: Tsjerketsjinst by Omrop Fryslân

Omrop Fryslân stjoert sneins live in tsjerketsjinsten út. Der is opnij in soad fraach nei online tsjinsten, om't der mei de nije coronamaatregels minder minsken fysyk yn tsjerke sitte kinne. Omrop Fryslân hat yn 'e maitiid ek tsjinten útstjoerd, doe't dy hast allegear ferfoelen yn ferbân mei it coronafirus. De tsjinst komt út de Martinitsjerke yn Frjentsjer wei, mei as foargonger dûmny Margarithe Veen. Organist is Jochem Schuurman en Roele Kok de sjonger.