PODCAST Boekekast #1: 'Old school', in ferhaal fan Hilda Talsma

Hilda Talsma

Hilda Talsma (1971) hat tal fan romans op har namme stean, ek skreau se in berneboek, toanielteksten en se is kollumniste by Omrop Fryslân. It wie de earste kear dat se in ferhaal foar in podcast skreau. "It ferhaal ûntstie trochdat ik wat mei in poezyalbum dwaan woe. Ik ha der sels ek noch ien, dêr't ik noch wolris yn sjoch. It like my moai om dat yn it ferhaal te ferwurkjen."

It ferhaal giet oer de al wat âldere frou Pytsje, dy't har man ferlern hat. De bern meitsje har soargen en wolle har wer oan de man helpe.

Talsma is mei skriuwen begûn om't se ferhalen yn de holle hie. "Ik wit net wêr't dat weikomt. Ik bin sels net in grutte lêzer. Troch skriuwkursussen te folgjen ha ik wat mear selsfertrouwen krigen. De ferhalen sykje my op, krekt as de minsken en de dialogen."