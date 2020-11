Plysje grypt yn by feesten yn Ljouwert en Snits

Snits

Yn Snits waarden in dit wykein sân persoanen trappearre op it hâlden fan in yllegaal feest. Ek dêr kaam de plysje ôf op lûde muzyk, yn dit gefal yn in bedriuw oan de Lorentzstrjitte. Dêr wie in bar ynrjochte.

De feestfierders wiene sichtber dronken. It wie dreech om mei te wurkjen oan de kontrôle. Se woene earst it feest ek net beëinigje. Alle sân hawwe se in boete krige foar it skeinen fan de coronaregels.