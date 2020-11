Kabinet: "Plan VNO-NCW elkenien teste no net helber"

VNO-NCW hat in plan makke om manmachich te testen wêrtroch't it libben yn Nederlân wer suver normaal ferrinne in. Foarsitter Ingrid Thijssen fan de wurkjouwersorganisaasje leit yn De Telegraaf fan sneon it plan út. De kosten fan in testmaatskippij binne folle en folle leger as de maatskiplike en ekonomysk skea as it net bart, seit Thijssen. Neffens it kabinet is it 'plan-testmaatskippij' no net helber.