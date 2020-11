Coronanijs 8 novimber: Smoardrok op strân fan Harns, yn de rige by park Vijversburg

Nederlân moat rekken hâlde mei strangere coronaregels as fan 't simmer, ek as de lockdown fan no heal desimber ôfrûn is. Dat seit firolooch Menno de Jong by AT5. De Jong is lid fan it Outbreak Management Team dat it kabinet advisearret oer de maatregels.

'We moeten heel goed kijken naar wat wel en niet kan en niet zoals in de zomer alles maar weer loslaten. We moeten niet van sprint naar sprint gaan. We moeten er rekening mee houden dat het een marathon is. Bepaalde maatregelen zullen we moeten blijven hanteren, los van de basismaatregelen.'

De Jong tinkt dat it ûnder oare lang nedich bliuwt om thús te wurkjen.