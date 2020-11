Ek twadde wedstriid op World Cup proai foar Noppert en Van Gerwen

Oars as yn de earste wedstriid fan freed moasten Noppert en Van Gerwen no úteinsette mei in inkeldwedstriid. Trijefâldich wrâldkampioen Van Gerwen wûn ienfâldich mei 4-0 fan Toni Alcinas; de Jouster hie it dreger tsjin Jesus Noguera: 4-3.

Finales snein

Snein wurdt it toernoai fan de kwartfinales ôf hielendal útspile. Yn de kwartfinales treft team Nederlân de Dútske darters Max Hopp en Gabriel Clemens.