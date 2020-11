Cambuurders sykje skuld ferlies by harrensels: "We verzuimen de 3-1 te maken"

"We waren niet constant genoeg in het spel", seit Mühren. "Ajax heeft drie momenten gehad dat ze beter waren, als ze dat niet hebben win je waarschijnlijk."

Mühren seach dat de Ajacieden stadichoan better yn de wedstriid kamen. "Na een uur hebben we de 3-1 niet gemaakt en worden zij wat gevaarlijker. Dan hoop je dat 'ie niet valt, maar zij hebben er wel de kwaliteiten voor."

Oer de wize wêrop't de Amsterdamske doelpunten foelen wie de spits ek net te sprekken. "Dat is enorm zuur, die eerste kan je weinig aan doen maar bij de 2-3 moeten we gewoon beter verdedigen. Ik denk dat het een één-op-één duel was, dan zeggen ze: 'die mag je niet verliezen', maar het gebeurt. Dat is zonde."

Moai foar de neutrale sjogger

Omdat beide ploegen oanfallend spilen, wie it wol in moaie wedstriid foar de neutrale sjogger, fynt ek oanfierder Mühren. "Ik denk dat dat vaak zo is tegen Ajax, omdat we beiden willen voetballen. We leggen beide de energie erin zoals het hoort, dat maakt het waarschijnlijk leuk om te kijken. Maar uiteindelijk kopen we er niks voor."

It duel tsjin koprinner Almere City fan nije wike moat no wûn wurde om de kopposysje yn sicht te hâlden, mar Mühren hat noch gjin noed. "Het is een lange race, geen sprint. Dus dat komt wel goed."