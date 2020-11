Motorrider ferstoarn by oanriding op yndustryterrein Ljouwert

Der sieten twa minsken yn de auto. Ien dêrfan, in frou, is nei it sikehûs ta brocht. It is net dúdlik hoe't se der oan ta is. Dat meldt de plysje.

De oanriding wie op de krusing tusken de Planeteleane en de Apollowei. It is noch net dúdlik wat der presys plakfûn hat. Oer de oarsaak fan it ûngelok is ek noch neat bekend. Dêr docht de plysje ûndersyk nei.