Lockdown soarget foar drokte yn de natoer: "Kom niet naar Oranjewoud!"

"Wy binne reedriders. As Thialf iepen wie, wiene wy dêr hinne gien. Mar goed, dat kin dus net. As alternatyf hawwe wy dit opsocht. Wy komme út Snits en woene lekker even nei Oranjewâld de boskeboel yn", seit Joop van der Meer op in fol parkearplak.

Boskwachter Manon van Wesel seach de drokte wol oankommen. "Het verrast me niet. Oranjewoud is altijd wel druk in de weekenden en met de Corona is het nog drukker. Se ropt minsken op om fierder te sjen as Oranjewâld. Sels koe se de auto al near mear kwyt, omdat der safolle besikers wiene. "Kom niet allemaal naar Oranjewoud!"