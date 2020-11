Cambuur Sjoernaal: Hollânske wurdsiker mei Frânske 'bruorren' Sambissa en Maulun

Mei in wike foar de topper tsjin Almere City, moat SC Cambuur sneon winne fan Jong Ajax om yn it spoar te bliuwen fan de koprinner. De wedstriid tsjin de Amsterdammers is sneontemiddei en dus sjogge we yn dit Cambuur Sjoernaal foarút op dat duel. Dêrnjonken sjogge we by de twa Frânske Cambuurspilers David Sambissa en Robin Maulun. Se spylje no twa-en-in-heal jier yn Ljouwert, mar hoe sit it eins mei harren behearsking fan it Hollânsk? Wouter Schollema jout de manlju Hollânske les en hat in echte wurdsiker makke...

Besjoch hjirûnder it Cambuur Sjoernaal: