Hoe komt it mei sâltere lânbougrûn? Regiomakeler moat boeren helpe

De Fryske lânbougrûn wurdt hieltyd sâlter. Kinne we hjir yn de takomst ús sterke produkten as poatgoed en grienten noch wol bouwe? Of moat no al ynset wurde op sâltere lânbou? In soad boeren sitte mei dy fragen om't se sjogge dat de opbringsten ôfnimme. Sûnt koart wurket Peter Prins as 'regiomakeler swiet-sâlt' yn Noard-Nederlân. Hy advisearret boeren op dat mêd.