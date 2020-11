Omrop TIP: De Fryslân DOK 'Mei it helmhout tusken ús yn'

'Mei it helmhout tusken ús yn' is in rigel út it ferneamde ferske 'Skûtsjesilen is myn nocht'. Eartiids, doe't it skûtsje noch in frachtskip wie, stiene man en frou beide oan it roer. Wêrom ken it SKS skûtsjesilen dan noch hieltyd gjin froulike skippers? Dat is de fraach yn dizze Fryslân DOK.