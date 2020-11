HEA! Goeie yn Eagmaryp

Sûnt Sietie Hoekstra en har man mei pensjoen binne, ride se alle dagen in boekekream nei bûten ta. Oan de kant fan de dyk kinne fytsers efkes strune tusken de leuke berneboeken en noflike doktersromans. De opbringst is foar it goede doel fan Dorcas en dy is sûnt de coronakrisis ferdûbele. Folle mear minsken gean efkes in blok om en hawwe ferlet fan in fersetsje.