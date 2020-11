Tusken Wolvegea en De Blesse hat freedtejûn in auto in ûngelok hân doe't de bestjoerder útwike moast foar in ree. Hy rekke mei de auto op de Steenwijkerweg fan de dyk, skampte in beam en bedarre achter it stek yn in greppel. De bestjoerder rekke net ferwûne by it ûngelok.