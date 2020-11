Frijwilligers serieus naam by ynset rampen Waadsee

Fotograaf en Waadringids Henk Postma wie derby begin 2019 doe't de ynhâld fan 342 konteners foar in part oanspielde en waaide: "Dat wiene hektyske dagen. Ik wie de dei sels hjir yn it Waadgebiet en ik seach de rommel op de seedyk en de kwelders lizzen. Dan giet der wol wat troch dy hinne. Dat is in byld dat je gewoan net sjen wolle. Do akseptearrest it ek net. Ast sjochst wat der allegearre leit, dan tinkst: hoe krije wy dat hjirwei. Mar wy seagen ek dat hûnderten frijwilligers, boargers en toeristen al dwaande wienen om it manmachtich op te rêden. Want it wie krystfakânsje"

'Profesjonele frijwilligers'

Postma fertsjintwurdiget fyftich Waadringidsen. Tegearre mei in fertsjintwurdiger fan de fyftich Waadringidsen fan Waadrinsintrum Pieterburen die er mei oan de online gearkomste mei fertsjintwurdigers fan Rykswettersteat.

Rykswettersteat praat mei wat sy 'profesjonele frijwilligers' neame. Dat binne minsken dy't beropshalve of op in oare wize goed thús binne op it Waad. Dat jildt net foar eltse frijwilliger. In aksje fan ferline jier om de MSC Zoe-troep fan sânplaat It Rif te heljen waard bygelyks al nei in heal oere ôfbrutsen, omdat minsken net goed taret wiene op it kâlde waar en se foar in part troch it wetter moasten.