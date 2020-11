Hieltyd mear werbesmettingen

Poppoadium Neushoorn yn Ljouwert bringt fan oare wike freed ôf alle wiken in liveshow fan in oere dy't online te sjen is. Mei de corona is it poadium ticht foar publyk. Op dizze wize besykje se dochs noch it publyk te berikken.

Yn de liveshow stiet ien Fryske band of artyst sintraal. Fieders binne der gasten oan tafel. Learlingen fan de oplieding D'Drive nimme it op. Sa kinne se wurkûnderfining opdwaan yn dizze tiden fan krapte op de staazjemerk. De opnames binne fan 20.00 oant 21.00 oere live te sjen op Youtube en op it Facebookkanaal fan Neushoorn. Nei ôfrin is it gehiel as podcast te beharkjen.