Fryske VVD-lobby sûnder súkses by eigen partij: ferkiezingsprogramma sûnder Lelylijn

VVD-steatelid Durk Pool is de ôfrûne tiid drok dwaande west mei de lobby foar de lijn. Hy wol mei in moasje it partijkongres safier krije dat se de Lelylijn asnoch taheakje oan it ferkiezingsprogramma. "Der binne wol mear regio's dy't de lijn der yn ha wolle. Dit jout ús de kâns der in ekstra sterk punt fan te meitsjen."

Pool giet derfan út dat hy de hannen opinoar kriget foar in strove oer de Lelylijn. Hy wol dêr stipe foar freegje fan VVD'ers út Grinslân en Drinte: "It is wichtig dat de ferskowing fan frachtferfier nei wetter en spoar troch ús fasilitearre wurdt." Foar it jild sjocht er nei it Nationaal Groeifonds fan de ministers Wiebes en Hoekstra: "We steane op de longlist en wurde dus meinaam."

Hy tinkt net dat hy in soad oertsjûgingskrêft nedich ha sil foar syn partijegenoaten: "Sjoch, we wolle minder fleane op koartere bestemmingen. Boppedat sitte de treinen fol. Dit is in oplossing foar in rappere ferbining nei it Noarden. Mar it kin ek de oplossing en in kâns wêze foar it wenningprobleem yn de Rânestêd."

Dat de Lelylijn der komt is dan foar hem ek gjin fraach: "Nee, dêr bin ik fan oertsjûge."