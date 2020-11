Rebûlje hâldt oan by Frysk hynstestamboek, noch twa bestjoersleden stappe op

Gerald Pots wie pas fiif wiken foarsitter. Hy wie vice-foarsitter, doe't foarsitter Wiebe Wieling opstapte, fanwege in ferskil fan ynsjoch binnen it bestjoer oer de te folchjen koers. Wieling wie doe noch gjin jier foarsitter. It oare bestjoerslid dat no opstapt is, is Sieneke Mekkes. Sy wie algemien bestjoerslid.

Fuort neidat Wieling opstapte, waard op oantrunen fan de ledenried fan it stamboek it bestjoer útwreide. Dat barde op in bûtengewoane ledefergadering. Der kamen trije nije bestjoersleden, en letter noch in nije ponghâlder.

De ekstra ledenried wie útroppen nei oanlieding fan rebûlje oer de goedkarring fan de hynst Boet 516. Dy soe net foldwaan oan de strange easken fan it KFPS. It keuringssjuery stelde lykwols dat de hynst wol foldie oan de easken en karde him goed. Dat smiet in soad fragen op fan de leden.

Bestjoersleden waard ferwiten dat se dêr net goed oer kommunisearre hiene. Se soenen de goedkarringsrapporten te let publisearre ha. Om it fertrouwen werom te bringen is it bestjoer begjin oktober útwreide nei sân minsken.

It bestjoer wie freedtejûn net berikber foar kommentaar.