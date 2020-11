Ferrassend goed SC Hearrenfean op folle oarlochssterkte tsjin AZ

"Ze spelen goed positiespel van achteruit en ik verwacht dat ze hun dominantie ook tegen ons willen laten zien", seit Jansen. "Maar onze kracht is juist dat we heel compact kunnen spelen en vanuit daar kunnen counteren. Lukt zo'n counter niet, dan moeten we de bal zien vast te houden. Als we dat voormekaar kunnen krijgen, dan gaan we goed meevoetballen."

Fiif ferdedigers

Yn de útwedstriid tsjin Ajax spile Jansen mei in fiifmansferdediging, omdat hy derfan útgie dat de Amsterdammers mear de bal ha soenen. Nettsjinsteande de minne útfiering en it dramatyske risseltaat (5-1 ferlies) sei er nei ôfrin dat er it systeem yn 'e takomst faker brûke wol. It liket logysk om tsjin AZ, neffens Jansen tegearre mei Ajax de best fuotbaljende ploech fan Nederlân, dit systeem in twadde kâns te jaan.

"Daar hebben we het wel over gehad, maar we gaan het tegen AZ op onze eigen manier doen. AZ doet het ook net iets anders dan Ajax. Wij verwachten niet dat Benjamin Nygren en Mitchell Paulissen als links- en rechtsback uitkomen. We hopen dat we tegen AZ meer naar voren kunnen voetballen."

Útsein Jan Ras en Arjen van der Heide dy't al langer út de rûlaasje binne, stie der noch in fraachteken efter Rodney Kongolo. De middenfjilder hat in lichte blessuere oprûn op it keunstgers fan Sparta. Mar Jansen ferwachtet dat Kongolo tsjin AZ meidwaan kin.

Trije út trije foar Benjamin Nygren

In jonge dy't de lêste wiken goed yn foarm is, is Benjamin Nygren. De Sweedske fleugeloanfaller stie fanwege de blessuere fan Arjen van der Heide de lêste trije wedstriden yn 'e basis en wie dêryn trije kear trefseker. Syn goeie optredens binne ek yn Sweden opfallen. Nygren krige dizze wike foar de earste kear in útnûging foar de seleksje fan Jong Sweden.

