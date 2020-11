Omrop Tip: Dochs fuotbal op sneon, mei de Omrop Fryslân penaltybokaal

In sneon sûnder fuotbalwedstriden op it wiete fjild fielt noch hieltyd frjemd. Gjin support fan de supporters dy't gewoanwei lâns de line stean, gjin geouwehoer om de bal of de diskusjes mei de skiedsrjochter oft it no wol of net in oertrêding wie. En net te ferjitten, gjin tredde helte. Mar der is ien striid dy't wol losbarste sil, de striid om de penaltybokaal fan Omrop Fryslân!