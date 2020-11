Provinsjebestjoer: "Ús eigen plan bringt boaiemdelgong eins net fier genôch werom"

It provinsjebestjoer hie de boaiemdelgong leaver fierder werom bringe wollen, as yn de eigen plannen omskreaun stiet. Dat seit deputearre Douwe Hoogland. Yn it feangreideplan dat er dizze wike presintearre, is der sprake fan in boaiemdelgong fan 0,8 sintimeter. Sûnder maatregels soe it ien sintimeter wêze. "Wy woene ambysjeuzer, mar dat past net yn de faze dêr't we no yn sitte."

