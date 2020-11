Sikeboech streamt leech by Cambuur: "Je wolle se alle tweintich wol opstelle"

In spiler dy't net rouwich wie dat de wedstriid tsjin Jong PSV moandei net troch gie, is Michael Breij. Hy hie lêst fan in kniezinkje yn syn knibbel en hie tsjin Jong PSV noch net meidwaan kinnen. "Persoonlijk kwam het niet verkeerd uit", laket Breij, dy't no úteinlik mar ien wedstriid mist hat. Allinne tsjin Roda JC koe er net meidwaan. Dochs hie de oanfallende middenfjilder hope earder spylje te kinnen. "Het duurde wat langer dan verwacht. Het gaat de goede kant op. Er zit nog wel wat irritatie, maar ik kan me ook geen wedstrijd herinneren dat ik geen last heb gehad. Het hoort er ook een beetje bij."

Dochs moat Breij der ek wat om tinke. By in echo die bliken dat der wol wat skea yn syn knibbel sit, wylst de wedstriden inoar wol yn rap tempo opfolgje. Mar dat falt neffens Breij wol mei. "Het is een kneuzing geweest, dus het is niet zo dat er iets stuk kan. Ik zal het morgen waarschijnlijk ook geen negentig minuten volhouden. De trainer is er ook wel voorzichtig mee."