Ferbouwing kreëarret wurkplak foar 1.000 minsken yn âld AEGON-gebou Ljouwert

It gebou hat in oantal jier leech stien. Frame Offices, it bedriuw dat it gebou no ûnder hannen nimt, ferwachtet dat der nei de ferbouwing sa'n 1.000 minsken oan it wurk kinne. Op it stuit binne de kantoarpannen al klear. Yn maart moatte ek it restaurant en de fleks-wurkplakken klear wêze.