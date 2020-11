Harnzer (43) krijt wurkstraf fan sechstich oeren foar ynbraak mei bile

In man út Harns (43) hat in wurkstraf krigen fan sechstich oeren foar in ynbraak yn syn wenplak en foar in tal stellerijen. De man hie mei in maat besocht yn te brekken by in wenwinkel. De maat hie besocht om mei in bile in gat te meitsjen yn it dak. Omdat dat sa'n leven makke, naaide de man út Harns gau út.