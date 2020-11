Karen Bies oer nije seizoen 'Boekekast': 'Ferhalen binne spesjaal foar de podcast skreaun'

De kâlde smûke dagen komme der wer oan, wêrom is dizze podcast dêr sa geskikt foar?

"Podcast is simmerdeis en winters like aardich. In podcast belústerje kin oeral en altyd, op dyn selskeazen momint. Dêrom is it noch makliker as in boek lêze. Hoechst net online te wêzen, do makkest gewoan in biblioteekje op dyn smartphone mei podcasts dy't dy ynteressearje. En dan kinst in podcast belústerje op 'e fyts, yn 'e auto, ûnderút op 'e bank, ûnder it hurddraven, ûnder it húshimmeljen, op bêd. In podcast kin ek hiel ûntspannend wurkje, it jout dy de kâns dyn gedachten te fersetten."