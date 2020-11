Byld fan Foekje Dillema op gevel fan Meckema State

It wie de bedoeling dat yn oktober ek in evenemint by it fersoargingshûs wêze soe, de Foekje Dillema-bokaal. Fanwege it coronafirus is dat ferskood nei takom jier. De hurddraafwedstriid moat de atlete earje.

Net te ferslaan

"Sy wie in atlete út Boerum dy't ôfgryslik hurd rinne koe. Op de 200 meter wie se net te ferslaan", fertelt Erie Dam, ien fan de betinkers fan it evenemint en fan de ôfbylding. "Fanny Blankers-Koen wie altyd benaud foar har wannear't se deselde wedstriid draafden. Dan die sy net mei."

"Op in bepaald stuit is Foekje bot diskriminearre. Foekje hie wat manlike skaaimerken. Doe hat de man fan Fanny, dy't yn de Keninklike Nederlânske Atletyk Uny siet, derfoar soarge dat Foekje in seksetest dwaan moast. Foekje ferpofte dat. Se sei: 'Se sizze dat ik in man bin, ik gean nei hûs'. Se soe yn 1950 meidwaan oan de Olympyske Spelen, mar is doe, om't se dy test net dwaan woe, weromstjoerd nei Fryslân", fertelt Dam. "Letter is se rehabilitearre. Elkenien sei: 'Se wie gewoan in hiel sterke frou'."

Hurdrinbaan

By Meckama State leit in hurdrinbaan, mar dy wurdt ferlein, seit Dam. "Op in stuit fleagen hurdrinners út de bocht. Dus we begjinne no wat tichter by de brêge." De hurdrinbaan is ûnderdiel fan in strjitkeunst projekt.