Ofrûne 24 oeren 87 nije besmettingen fêststeld yn Fryslân

Der binne de ôfrûne dei 87 nije besmettingen mei it coronafirus fêststeld yn Fryslân, dat docht bliken út de lêste sifers fan it RIVM. Dat binne der 3 minder as tongersdei. De measte besmettingen wiene yn Ljouwert en Súdwest-Fryslân: 20.

It deistige tal besmettingen de ôfrûne trije wiken (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir)