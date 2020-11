HEA! Seeskou te wetter

Nei twa jier op de kant lein te hawwen, lit Henk Zweeren út IJmuiden syn 102 jier âlde seeskou by De Pein wer yn it wetter sakje. Zweeren hat al dy tiid dwaande west mei it opknappen fan it stielen skipke. De eardere sylskoalle-ynstrukteur is no mei pensjoen en hat alle tiid foar it farren op de Fryske wetters. Want hjir fielt hy him dochs wol hiel bot thús.