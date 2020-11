Plysje Ljouwert siket tsjûgen fan oerfal yn wenning Vuurdoornstrjitte

De plysje is op syk nei tsjûgen fan in oerfal tongersdeitemiddei yn Ljouwert. In man waard yn syn hûs oan de Vuurdoornstrjitte oerfallen troch twa manlju mei bivakmûtsen op. Under bedriging fan in mes moast er syn bankpas ôfjaan oan de oerfallers. De fertochten binne dêrnei útnaaid.