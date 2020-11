Bistegreide Bûtenpost siket nij plak foar 'terrorhoannen'

Sûnt maart dit jier kinne minsken fan de bistegreide fol mei kninen, einen, hinnen en alpaka's genietsje. "Vanuit plaatselijk belang kwam de wens om een dierenweide op te richten, waar wij gehoor aan hebben gegeven", sa seit Douwe van Oosten, foarsitter fan Stichting Dierenweide Buitenpost. De hoannen binne lykwols sa aktyf, dat minsken anonime klachten yntsjinne hawwe.

'Een of andere vage naam'

Oer de gong fan saken is Van Oosten net te sprekken. "Wij zijn een volwassen organisatie, wij gaan volwassen met klachten om. Mensen die onder een andere naam of anoniem een klacht indienen die nemen wij niet in behandeling." De klachten binne ûnder 'een of andere vage naam' op Facebook pleatst, sa seit Van Oosten. "Toen we vroegen waar ze woonden, wilden ze die informatie niet bekend maken. Vervolgens werd gedreigd met Omrop Fryslân, de gemeente, de politie, etc. Daar ben ik vrij ongevoelig voor."

De stichting hat lykwols wol besletten om in oar plak foar de hoannen te sykjen. "Het bestuur zei ook: 'we zouden ook geen hanen in de dierenweide plaatsen', dus dan gaan de hanen gewoon weg, punt."