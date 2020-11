GGD Fryslân: Pyk yn nije besmettingen is foarby

"We zijn de piek voorbij", seit GGD-dokter Everhard Hofstra. "Dat durven we nu wel te zeggen." Trochdat it tal coronabesmettingen werom rint, komt der by de GGD Fryslân wer mear romte foar boarne- en kontaktûndersyk. Ferline wike spruts de GGD Fryslân noch soargen út oer it hege tal besmettingen ûnder âlderein. "Dat percentage loopt nog niet terug, dus er is nog geen reden om de vlag uit te steken."

De measte nije besmettingen binne de ôfrûne wike fêststeld yn Súdwest-Fryslân (212). Dêrnei komt Ljouwert mei 129.

Der binne acht stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus yn Fryslân de ôfrûne wike. In wike lyn wiene dat der njoggen. Yn totaal binne der no 93 Friezen stoarn oan it firus.

Sikehûzen reitsje foller

It tal sikehûsopnamen yn Fryslân nimt ta: dizze wike wiene dat der sân, tsjinoer twa in wike lyn. It binne wol minder as twa wiken lyn, doe warden fjirtjin Friezen opnaam yn it sikehûs mei in coronabesmetting.

De Fryske sikehûzen lizze wol foller mei coronapasjinten: yn totaal 74. Dat binne 23 pasjinten op de intensive care en 51 op oare ôfdielingen. Heal april leine der foar it lêst safolle coronapasjinten op de Fryske ic's. De measte coronapasjinten yn de sikehûzen yn Noard-Nederlân komme út oare regio's.

It hege tal coronapasjinten dy't yn de sikehûzen lizze, wie foar it kabinet dizze wike ek reden om ekstra maatregels te nimmen. It duorret nei ferwachting noch in lytse twa wiken foardat de delgong fan it tal besmettingen ek werom te sjen is yn de sikehûssifers.

Sjoch foar mear sifers oer it coronafirus op ús dossierside.