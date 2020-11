Wat moatte de nammen wurde fan de nije Arriva-treinen?

Mei bestimmingen bedoelt Arriva bygelyks in natuergebiet, in festival, in stêd, in doarp, tsjerke, museum of fontein. Elkenien kin in bestimming trochjaan. In sjuery makket út de ynstjoeringen in seleksje fan 36. It publyk kin dêrnei stimme op de achttjin bêste opsjes. Begjin 2021 makket Arriva bekend wat de nije nammen wurde dy't op de treinen komme.

De sjuery bestiet út Arriva-direkteur Anne Hettinga, deputearren Avine Fokkens en Fleur Gräper, ûndernimmer Ben Woldering, skriuwer Nynke de Jong, keunstner Joop Mulder en NDC-einredakteur Evert van Dijk.