Corona yn famylje dêr't mem in auto-ymmúnsykte hat: "De eerste reactie was paniek"

De âldste soan krijt heakoarts. Alteast, dat tinkt de famylje. Anna: "Wij dachten dat zijn hooikoorts weer opspeelde, maar voor de zekerheid hebben we hem toch laten testen. Dan kon hij daarna gewoon weer naar school. Wij gingen er al helemaal vanuit dat het goed zou zijn." Mar it is net goed, de test is posityf.

"De eerste reactie was paniek. Volledige paniek. Ik heb gelijk mijn man gebeld en gezegd: ik haal je nu op, wij gaan in quarantaine", seit Anna. De rest fan de húshâlding is ek daliks test. Doe die bliken dat Anna har man ek noch besmet wie.

'Slechte film'

Anna: "Ik heb het geluk dat mijn moeder vlak achter ons woont, dus wij hebben de koffer gepakt en de nodige spullen en zijn halsoverkop naar haar toe gegaan. Zij is getest en ook negatief, dus daar zaten we veilig." Anna hat dêr mei har jongste soan tsien dagen sitten. Dat hat in enoarme impact. "Het is heftig. Eigenlijk wordt je nu geleefd. Het lijkt een soort slechte film waar je in zit."

Se sjogge inoar allinne noch efter it rút. "Wij lopen soms van mijn moeders huis even naar huis om daar voor het raam te zwaaien. Dan kunnen we elkaar even zien en dat is toch wel even heel fijn." Dochs is it ek konfrontearjend. "Je hebt zelf zo je best gedaan, dan voelt dit zó niet eerlijk."

Anna wol mei har ferhaal sjen litte dat it elkenien oerkomme kin en dat wy allegearre foarsichtich wêze moatte. "Het is Russische roulette, dit."