Troch coronakrisis minder diagnoazen boarst- en termkanker steld

Troch de coronakrisis binne der yn 'e maitiid minder diagnoazen boarst- en termkanker steld. Behalve útstelde húsdokterbesiten en lette trochferwizingen nei it sikehûs is it tydlik stopsetten fan de befolkingsûndersiken ek in ferklearring foar it legere tal diagnoazen. Dat docht bliken út ûndersyk fan it Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Yn de leeftiidsgroepen dy't foar de befolkingsûndersiken útnûge wurdem, wie it weromrinnen fan it tal diagoazen folle grutter as yn oare leeftiidsgroepen. By boarstkanker en de foarstadia dêrfan giet it om in tredde minder diagnoazen by 50- oant 74-jierrigen en by termkanker om in fiifde minder diagnoazen by 55- oant 75-jierrigen, de leeftiidsgroepen dy't foar it befolkingsûndersyk útnûge wurde.

Fan 't simmer gie it tal diagnoazen wer omheech, mar der is noch altyd in efterstân fan sa'n 2000 boarstkankerdiagnoazen en 1000 termkankerdiagnoazen.