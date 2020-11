Measte coronapasjinten yn Fryske sikehûzen sûnt heal april

It tal coronabesmettingen yn Fryslân is foar de tredde wike op rige ôfnaam. De delgong giet wol minder hurd as de twa wiken hjirfoar. De ôfrûne sân dagen binne der 838 besmettingen meld by it RIVM, dat binne der 88 minder as in wike earder.

"We zijn de piek voorbij", seit GGD-dokter Everhard Hofstra. "Dat durven we nu wel te zeggen." Trochdat it tal coronabesmettingen werom rint, komt der by de GGD Fryslân wer mear romte foar boarne- en kontaktûndersyk. Ferline wike spruts de GGD Fryslân noch soargen út oer it hege tal besmettingen ûnder âlderein. "Dat percentage loopt nog niet terug, dus er is nog geen reden om de vlag uit te steken."