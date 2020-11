Gemeente Súdwest-Fryslân: Measte besmettingen by minsken fan 18 oant 30 jier, en 70-plussers

Minsken mei in bril wurde minder faak yn it sikehûs opnaam fanwege in slim ferrin fan it coronafirus as minsken dy't gjin bril drage. Dat soe derop tsjutte kinne dat brillen beskermje tsjin it firus. Dat meldt de Ljouwerter Krante.

Firoloog dr. Coretta Van Leer fan it UMCG fynt it net ferrassend. "We weten ook van andere luchtwegvirussen dat je via de ogen geïnfecteerd kan raken: , seit se yn de krante. Brilleglêzen foarmje in ekstra barriêre tsjin it firus.